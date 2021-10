Mehr Zuschauer in Bielefeld beim Duell mit dem BVB

Bielefeld (dpa)

Arminia Bielefeld hat auf die neue Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen reagiert und die Stadionkapazität erhöht. Für das nächste Heimspiel gegen Borussia Dortmund am 23. Oktober können 25.000 Karten verkauft werden. «Dabei können sämtliche Sitzplätze sowie gut 80 Prozent der Stehplätze im schwarz-weiß-blauen Wohnzimmer genutzt werden», hieß es einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten am Montag. Im Vergleich zur Partie am vergangenen Spieltag gegen Leverkusen können die Ostwestfalen damit rund 8500 Tickets mehr absetzen.

Von dpa