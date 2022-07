Mehrere Personen beim Musikfestival «Bochum Total» verletzt

Bochum (dpa/lnw)

Beim Musikfestival «Bochum Total» sind bei einer Auseinandersetzung in der Nacht zum Samstag mehrere Personen verletzt worden. Nach aktuellem Ermittlungsstand wollte ein 24-Jähriger aus Wuppertal die Veranstaltung in der Bochumer City gegen Mitternacht mit dem Auto verlassen und bog nach eigener Schilderung in eine Straße ein, die wegen des Innenstadt-Festes aber im hinteren Bereich abgesperrt war, teilte die Polizei am Samstag mit.

Von dpa