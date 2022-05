Mehrere Schüsse in Dortmund: Opfer erlag Verletzungen

Dortmund (dpa/lnw)

Ein 32-Jähriger ist nach Schüssen eines Unbekannten in Dortmund seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann sei am Montagabend gestorben, nachdem in der Nacht zu Sonntag mehrere Schüsse auf ihn abgegeben worden waren, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der Täter ist nach wie vor nicht identifiziert und auf der Flucht, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Auch zur Motivlage sei noch nichts bekannt.

Von dpa