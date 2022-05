Mehrfache Brandstiftung: Polizei nimmt 34-Jährigen fest

Aachen (dpa/lnw)

Die Polizei hat in Aachen einen 34-jährigen Mann wegen mehrfacher Brandstiftung festgenommen. In der Nacht zu Mittwoch habe der Mann an fünf verschiedenen Orten Feuer gelegt, teilte die Polizei mit. Vier Stunden lang habe er mit Spiritus unter anderem Mülleimer und Geldautomaten in Brand gesteckt. Dabei sei ein kleiner bis mittlerer Sachschaden entstanden.

Von dpa