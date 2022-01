Meist trockenes Wetter: Glätte und Nebel möglich

Offenbach (dpa/lnw)

Bei zunächst neblig-trübem Wetter bleibt es in Nordrhein-Westfalen am Dienstag überwiegend trocken. Im Laufe des Tages sollte es auflockern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei drei bis sechs Grad, im Bergland bei ein bis drei Grad.

Von dpa