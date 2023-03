Mensch stirbt bei Wohnwagenbrand in Wachtberg

Bei einem Wohnwagenbrand in Wachtberg (Rhein-Sieg-Kreis) ist ein Mensch ums Leben gekommen.

«Aufgrund des Ausmaßes des Brandes kam für die Person jede Hilfe zu spät», teilte die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag mit. Als die Rettungskräfte am Donnerstagabend im Ortsteil Arzdorf eintrafen, stand der Wohnwagen bereits in Flammen. Erst während des Einsatzes habe sich herausgestellt, dass sich ein Mensch im Wohnwagen befand. Die Identität des Toten war zunächst unklar. Auch zur Brandursache konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.