Menschen genießen Winterzauber und 38 Lifte im Sauerland

Winterliche Idylle und 38 laufende Ski- und Rodellifte haben viele Menschen am 2. Weihnachtstag auf die Pisten ins Sauerland gelockt. Es sei aber nicht überfüllt gewesen, sagte die Sprecherin der Wintersport Arena, Susanne Schulten, am Sonntag in Winterberg.

Zwei Kinder fahren am zweiten Weihnachtsfeiertag Ski in Winterberg.

Dass weniger Wintersportler und Ausflügler gekommen seien als an den 2. Weihnachtstagen der Vor-Corona-Jahre liege daran, dass sie vorher Tickets buchen mussten. «Deshalb machen sich nicht so viele spontan auf den Weg zu uns.» Zudem hätten widersprüchliche Wetterberichte bei den Gästen für Verwirrung gesorgt.

So sei vielen Menschen nicht klar gewesen, dass die angekündigten milderen Temperaturen dem Schneevergnügen nichts hätten anhaben könnten. «Wir haben die knackig kalten Tage genutzt, um viel Schnee für die Pisten zu produzieren. Der Vorrat bildet Reserven für nicht so kalte Phasen», so Schulten. So werde auch über den Jahreswechsel Wintersport im Sauerland angeboten, wenngleich vorher sieben Grad angekündigt sind.

Zudem gab es echten Schnee, der Wälder und Landschaften weiß überstäubte und eine weihnachtliche Winteridylle zauberte. Viele Spaziergänger und Familien erfreuten sich daran.