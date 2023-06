Menschen in NRW zieht es am heißen Sommertag nach draußen

Volle Parks und Badeseen sowie gut besuchte Eisdielen und Cafés: Angesichts des schönen Sommerwetters und verbreitet über 30 Grad zieht es die Menschen in Nordrhein-Westfalen am Samstag ins Freie. «Die Leute genießen das Wetter», sagte etwa ein Sprecher der Polizei in Münster. Viele seien auf dem Fahrrad unterwegs und die Eisdielen in der Stadt seien voll. Polizeilich gebe es bislang aber keine Probleme.

Am Samstag werde verbreitet die 30-Grad-Marke geknackt, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Im Sauerland seien einzelne Gewitter möglich. Ansonsten gebe es nur ein paar Quellwolken. Besonders heißt ist es demnach im Rheinland mit bis zu 32 Grad.

Auch an den Badeseen in NRW herrscht gute und friedliche Stimmung. So sei etwa am Baldeneysee in Essen grundsätzlich an Sommertagen viel los, berichtete ein Polizeisprecher. Auch die Seen und Ausflugsziele im Sauerland seien gut besucht, hieß es von der Polizei im Hochsauerlandkreis. «Das sommerliche Wetter lädt dazu ein.» Einen überhöhten Andrang oder polizeiliche Einsätze gebe es aber nicht.