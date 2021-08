Menschen können sich in Moschee impfen lassen

Nach dem traditionellen Freitagsgebet können sich Menschen in Bönen im Kreis Unna in einer Moschee gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Aktion in den Räumen der Gemeinde der «Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion» (DITIB) startet am heutigen Freitag, 20. August, um 14 Uhr. Sowohl Gemeindemitglieder als auch generell alle Impfwilligen ab 16 Jahren können sich laut Angaben eines Kreissprechers dann immunisieren lassen.

Es stünden «ausreichend» Dosen des Impfstoffes von Biontech/Pfizer parat. «Jeder, der eine Impfung bekommen möchte, bekommt an dem Tag auch eine Impfung», sagte der Sprecher. Medizinisches Personal und ein Arzt seien vor Ort. Laut Angaben der DITIB-Gemeinde soll die Aktion bis 17 Uhr andauern.