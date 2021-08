Merkel kommt erneut in Hochwassergebiete

Nach der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erneut ein Bild von der Lage und dem Wiederaufbau in betroffenen Gebieten machen. Am kommenden Freitag (3. September) reist Merkel nach Rheinland-Pfalz, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin sagte. Dort ist ein Besuch des Ortsteils Altenburg der Gemeinde Altenahr gemeinsam mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vorgesehen. Für 5. September ist zudem ein Besuch in Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) geplant, wie Seibert sagte.

Unwetter mit ungewöhnlich starken Regenfällen hatten Mitte Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eine Hochwasserkatastrophe ausgelöst. Ganze Landstriche wurden von den Wassermassen verwüstet. 183 Menschen starben. Die meisten Opfer gab es im Ahrtal. Bund und Länder haben einen Aufbaufonds auf den Weg gebracht, der Hilfen von bis zu 30 Milliarden Euro zur Verfügung stellen soll.