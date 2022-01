Messe verschiebt fünf Fachmessen in den Frühsommer

Düsseldorf (dpa/lnw)

Wegen der sich schnell ausbreitenden Omikron-Variante verschiebt die Messe Düsseldorf fünf Fachmessen in den Frühsommer. Betroffen seien die Veranstaltungen Beauty, Top Hair, ProWine, wire und Tube, kündigte die Messe am Donnerstag an.

Von dpa