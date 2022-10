Messerangriff: Tatverdächtige in Rumänien festgenommen

Duisburg (dpa/lnw)

Nach einem Messerangriff auf einer Tauffeier in Duisburg sind die beiden mutmaßlichen Täter in Rumänien festgenommen worden. Die beiden 20 und 33 Jahre alten Männer sollen in den kommenden Wochen für das weitere Ermittlungsverfahren nach Deutschland ausgeliefert werden, wie die Duisburger Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Sie waren bereits am Donnerstag rund 60 Kilometer von der rumänischen Hauptstadt Bukarest entfernt festgenommen worden.

Von dpa