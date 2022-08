Messerattacke gegen 81-Jährige: Verdächtiger in U-Haft

Mülheim an der Ruhr (dpa/lnw)

Nach der Messerattacke gegen eine 81 Jahre alte Frau in Mülheim an der Ruhr ist der Tatverdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Duisburg am Freitag mit. Die Frau war bei dem Angriff lebensgefährlich verletzt worden. Bei dem Verdächtigen handelt es sich den Angaben zufolge um einen 50 Jahre alten Niederländer. Ermittelt werde wegen versuchten Mordes. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Von dpa