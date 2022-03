Messerstecherei auf Parkplatz: Tatverdächtiger stellt sich

Dortmund (dpa/lnw)

Nach einer Messerstecherei auf einem Parkplatz in Dortmund sitzt ein 37-jähriger Tatverdächtiger seit Mittwoch wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft soll der Dortmunder am Montagnachmittag einen 33- und 37-Jährigen vor einem Einkaufszentrum verletzt haben. Einer der Männer hatte eine Stichverletzung am Hals. Der Täter konnte zunächst fliehen, wurde dann aber durch die eingesetzte Mordkommission identifiziert. Er stellte sich am Mittwoch mit seiner Anwältin der Polizei.

Von dpa