Metalldiebe erbeuten Stahlplatten im Wert von 400.000 Euro

000 Euro haben unbekannte Diebe von einem Firmengelände in Wülfrath bei Wuppertal gestohlen. Das mittels Vorhängeschloss und Stahlkette gesicherte Zugangstor eines Kalksteinwerkes sei in der Zeit zwischen dem 24. Dezember und dem 3. Januar gewaltsam geöffnet worden, berichtete die Polizei am Dienstag. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Einbrecher 178 Stahlplatten mit einer Länge von etwa vier bis sechs Meter und einer Breite von etwa zwei Meter. Die Baufirma schätze den Gesamtwert der Platten auf etwa 400.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.