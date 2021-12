Metro erwartet 2021/2022 Rückkehr auf Vorkrisen-Niveau

Düsseldorf (dpa)

Der Großhandelskonzern Metro erwartet nach den Belastungen durch die Corona-Pandemie für das neue Geschäftsjahr eine Rückkehr auf das Vorkrisenniveau. Der Umsatz dürfte in den zwölf Monaten bis Ende September 2022 um drei bis sieben Prozent steigen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Mittwochabend in Düsseldorf mit. Wachstumstreiber sei vor allem das Geschäft mit Gastronomiekunden. Besonders stark soll es in Westeuropa außerhalb Deutschlands aufwärts gehen. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) soll ähnlich wie im abgelaufenen Geschäftsjahr knapp 1,2 Milliarden Euro erreichen.

Von dpa