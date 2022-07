Michael Hollmann neuer Aufsichtsratsvorsitzender

Der 64-Jährige übernimmt den Posten von Reiner Körfer, der zuvor erklärt hatte, sein Amt zum 30. Juni niederzulegen. Dies teilte der Club am Donnerstag nach der konstituierenden Sitzung des Gremiums mit. «Nach zehn Jahren in dieser Position ist für mich der Moment gekommen, in dem ich das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden an einen meiner Mitstreiter abgeben möchte», sagte Körfer. Hollmann ist seit 2012 Mitglied des Aufsichtsrats.