Mieterbund NRW fordert Ausgleich für geplante Gas-Umlage

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Mieterbund Nordrhein-Westfalen hat einen sozialen Ausgleich für die geplante Gas-Umlage gefordert. Gestiegene Energiekosten müssten über staatliche Leistungen ausgeglichen werden, erklärte der Verband am Freitag in Düsseldorf. So müsse etwa das Wohngeld mit einer Energiekomponente deutlich erhöht werden. Vor allem aber müsse der Kreis der Berechtigten erheblich ausgeweitet werden. «Die bisherigen Grenzen führen dazu, dass selbst Menschen, die in Vollzeit für den Mindestlohn arbeiten, meist keinen Anspruch auf Wohngeld haben», sagte der Mieterbund NRW-Vorsitzende Hans-Jochem Witzke.

Von dpa