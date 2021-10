Millionenschaden bei Lagerhallenbrand: Feuer praktisch aus

Großbrand in Würselen bei Aachen: In der Lagerhalle eines Holzbetriebes entstand Millionenschaden. Fünf Feuerwehrleute wurden leicht verletzt. Am Samstagmittag war das Feuer weitgehend gelöscht.

Einen Schaden von mehreren Millionen Euro hat in der Nacht zum Samstag ein Feuer in einer Lagerhalle in Würselen verursacht. Fünf Feuerwehrleute hätten leichte Verletzungen erlitten, seien nach ambulanter Behandlung aber schon wieder zu Hause, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr, Patrick Ameri, am Samstagmittag. Unter anderem hätten sie Knalltraumata erlitten, weil Gasflaschen in der Halle wegen der Hitze der Flammen geplatzt seien. Am Samstagmittag war das Feuer weitgehend gelöscht, die Brandursache war zunächst unklar.

Die Feuerwehr war laut ihrem Leiter und der Polizei gegen 23.15 Uhr alarmiert worden. Die etwa 50 mal 30 Meter große Halle eines holzverarbeitenden Betriebes habe zu diesem Zeitpunkt bereits im Vollbrand gestanden, sagte der Feuerwehrchef. Die etwa 80 Einsatzkräfte hätten die Halle aufgeben müssen und sich darauf konzentriert, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Das sei gelungen. Am Samstagmittag löschten die verbleibenden Feuerwehrleute noch letzte Glutnester.