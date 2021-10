Minimaler Anstieg bei der Corona-Inzidenz in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

In der Corona-Pandemie ist die Inzidenz in Nordrhein-Westfalen minimal gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Montag 52,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen und damit 0,1 mehr als am Sonntag. Am Samstag waren es noch 50,4 gewesen und vor einer Woche 52,9. Am Montagmorgen lag die Kennziffer für NRW deutlich unter dem bundesweiten Schnitt von 66,5.

Von dpa