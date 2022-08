Minister Reul richtet sich an Familie des Opfers

Düsseldorf (dpa)

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat sich im Fall eines durch Polizeischüsse getöteten 16-Jährigen an dessen Familie im Senegal gerichtet. Er wolle den Angehörigen seine «aufrichtige Anteilnahme» aussprechen, so Reul am Dienstag im Hauptausschuss des Düsseldorfer Landtags. Er wünsche den Angehörigen «in solchen schweren Stunden viel Kraft».

Von dpa