Ministerpräsident spricht mit Schülern über Ahlener Programm

Ahlen (dpa/lnw)

75 Jahre nach der Verabschiedung des Ahlener Programms der CDU haben Ministerpräsident Hendrik Wüst und Landwirtschaftsminister Karl-Josef Laumann (beide CDU) am Donnerstag mit Schülern über den Jahrestag diskutiert. Am historischen Ort, heute das Gymnasium St. Michael, stellten Schüler eines Leistungskurses Geschichte und Sozialwissenschaften den Politikern Fragen. Dabei wollten die Jugendlichen vor allem wissen, welche Bedeutung das Parteiprogramm heute noch für ihr Handeln habe. Besonders, weil ja das Kapital in Deutschland heute ungerecht verteilt sei, so ein Schüler.

