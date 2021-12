Ministerpräsident Wüst: Keine Silvestersause in diesem Jahr

Düsseldorf (dpa)

Auch in diesem Jahr wird es nach Einschätzung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) keine großen Silvesterpartys geben können. Bei der Bund-Länder-Konferenz am Dienstag werde es auch wieder um Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich gehen, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag im ARD-Morgenmagazin. «Wir wissen aus der Vergangenheit, dass das Weihnachtsfest nicht der Pandemietreiber ist», sagte Wüst. Eine weihnachtliche Kaffeetafel oder ein Abendessen im Kreis der Familie werde auch dieses Jahr möglich sein. «Aber die große Silvestersause wird es nicht geben können.»

