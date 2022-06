Missbrauchs-Verfahren: Durchsuchungen bei Verdächtigem

Köln (dpa/lnw)

Im Fall eines mutmaßlichen Missbrauchstäters in Köln durchsuchen Beamte erneut die Wohnung des Verdächtigen. «Wir suchen nach weiteren Beweismitteln», sagte eine Sprecherin der Kölner Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Für die am Dienstag begonnene Aktion im Stadtteil Zollstock seien mindestens drei Tage angesetzt, deshalb könne sie noch nichts zu möglichen Ergebnissen sagen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Von dpa