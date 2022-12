Missglückter Banküberfall: Täter legt Feuer

Ein Bankräuber hat nach einem missglückten Überfall in einer Bankfiliale in Marl Feuer gelegt.

Der maskierte und bewaffnete Täter hatte das Geldinstitut am Donnerstagnachmittag betreten und mit vorgehaltener Schusswaffe Geld gefordert, wie eine Polizeisprecherin in Recklinghausen berichtete. Als ihm das nicht sofort ausgehändigt worden sei, habe er aus einer mitgebrachten Flasche eine brennbare Flüssigkeit verschüttet und angezündet. Dann sei er geflüchtet. Das anwesende Personal und zwei Kunden konnten sich ins Freie retten. Die Feuerwehr löschte den Brand wenig später. Das Feuer richtete erhebliche Schäden in den Räumen des Geldinstituts an. Nach dem Bankräuber wurde am Donnerstagabend noch gefahndet.