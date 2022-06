Missglückter Diebstahl auf Baustelle: Kinder rufen Polizei

Wesel (dpa/lnw)

Zwei Jungen im Alter von 11 und 12 Jahren haben an einer Baustelle zwei mutmaßliche Diebe überführt. Die Kinder waren am Sonntag mit ihren Fahrrädern in Wesel unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei hätten sie auf einer Baustelle zwei Männer mit einer schwarzen Sporttasche bemerkt. Die mutmaßlichen Diebe sollen dort Metallstücke aufgebrochen haben. Die beiden Jungen riefen daraufhin die Polizei.

Von dpa