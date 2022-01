Mit der historischen Dampflok von Bielefeld nach Winterberg

Da schlagen nicht nur die Herzen von Fans alter Dampfloks höher: Am Samstag laden die Bielefelder Eisenbahnfreunde zu einer Tour durch halb Westfalen bis Winterberg ein. An den Halte-Bahnhöfen sind erstaunte Blicke programmiert.

Unter dem Titel «Rodeldampf ins Sauerland» fahren die Bielefelder Eisenbahnfreunde heute mit einer historischen Dampflok bis nach Winterberg. An Bord Eisenbahnfans, die am Ziel - wenn das Wetter mitspielt - in Winterberg mit ihren Schlitten auf den Hängen rodeln. Erstaunte Blicke dürfte es an den Haltestellen auf dem Weg geben, darunter Paderborn, Lippstadt, Soest, Holzwickede und Arnsberg. Am Mittag erreicht der Zug, gezogen von einer Lok Baujahr 1920, das Ziel. Ein Verein aus Lengerich im Tecklenburger Land stellt die schwarze Zugmaschine zur Verfügung. Auch der Heizer und der Lokführer kommen von den Vereinskollegen.

«Die Fahrt ist nur mit 2G-Nachweis möglich», erklärt Marco Riffelmann vom Vereinsvorstand. Die Fahrgäste in den alten Waggons werden von Vereinsmitgliedern betreut.