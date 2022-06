Mit Fahne in Hand: Ukrainische ESC-Gewinnerin singt in Essen

Essen (dpa/lnw)

Die ukrainische ESC-Gewinnerin von 2004, Ruslana, ist am Dienstag in Essen bei einer Benefizveranstaltung für ihr Heimatland aufgetreten. Die 49-Jährige sang vor etwa 400 Zuschauern auf dem Kennedyplatz in der Innenstadt, begleitet von vier Tänzerinnen. Sie trug ein dunkles Lederkostüm - ganz ähnlich wie bei ihrem Auftritt beim Eurovision Song Contest 2004 - und hatte eine ukrainische Fahne in der linken Hand.

Von dpa