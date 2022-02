Mit Nagelbrett: Einbruch in Juweliergeschäft scheitert

Moers (dpa/lnw)

Gescheiterter Blitzeinbruch: Bei dem Versuch, mit einem Auto in ein Juweliergeschäft einzubrechen, sind unbekannte Täter in Moers am Niederrhein mit ihrem Fahrzeug stecken geblieben. Die Polizei konnte sie dennoch zunächst nicht schnappen: Ein Streifenwagen wurde durch ein Nagelbrett gestoppt, mit dem die Täter vor dem Blitzeinbruch die gesamte Fußgängerzone präpariert hatten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Von dpa