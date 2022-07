Mit Schaufel auf den Kopf geschlagen: Lebensgefahr

Warstein (dpa/lnw) -

Bei einer Auseinandersetzung in Warstein ist ein 36 Jahre alter Mann mit einer Schaufel lebensgefährlich verletzt worden. Ein 40-Jähriger habe am Freitagnachmittag damit auf den Kopf des Opfers eingeschlagen, teilte die Kreispolizeibehörde Soest mit. Der 36-Jährige wurde nach der Attacke im Flur eines Wohnheims in ein Krankenhaus gebracht. Den Tatverdächtigen nahm die Polizei fest. Er habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, hieß es.

Von dpa