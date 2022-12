Mitarbeiterin findet unbekannte Substanz in der Post

Hürth (dpa/lnw)

Weil eine Mitarbeiterin einer Arztpraxis in Hürth (Rhein-Erft-Kreis) in einer Postsendung eine unbekannte Substanz und eine Notiz entdeckt hat, hat die Polizei am Donnerstagmorgen den umliegenden Bereich weiträumig abgesperrt. Am Nachmittag habe die Feuerwehr schließlich Entwarnung gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Bei der Analyse einer Taskforce sei kein Stoff nachgewiesen worden, von dem eine Gefahr für die Gesundheit ausgeht. Um welche Substanz es sich handelte, blieb aber zunächst unklar.

Von dpa