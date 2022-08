Mitarbeiterzahl im Sanitär- und Heizungshandwerk wächst

Ende 2021 seien in der Berufsgruppe 53 308 Menschen beschäftigt worden - 686 mehr als ein Jahr zuvor, teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch mit. Seit 2012 habe die Zahl um annähernd ein Fünftel (18,4 Prozent) zugelegt. Frauen sind in dem Handwerk, das unter anderem durch die Energiewende stark nachgefragt wird, aber unterrepräsentiert: Laut den jüngsten Zahlen waren Ende 2021 nur 475 der 53.308 Beschäftigten in NRW weiblich.