Langenfeld (dpa/lnw)

Beamte des Landeskriminalamtes haben am frühen Mittwochmorgen in Langenfeld (Kreis Mettmann) ein Mitglied eines kriminellen Familienclans festgenommen. Zwei Wohnungen seien durchsucht worden, teilte das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf mit.

Von dpa