Mitte und Ende der Woche: Temperaturen über 30 Grad in NRW

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich in dieser Woche an einigen Tagen auf Temperaturen über 30 Grad einstellen. Besonders in der Mitte und am Ende der Woche werde es heiß, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen am Montag.

Mit Wolken, leichten Regenschauern und Temperaturen zwischen 17 und 26 Grad startete die Woche am Montag eher mild. «Am Dienstag und Mittwoch wird es aber auf jeden Fall heiß», so die Meteorologin. Die Höchsttemperaturen liegen dann bei rund 31 Grad. Am Dienstag soll es im Rheinland und am Mittwoch im Süden des Bundeslandes am wärmsten werden. Örtlich kann es in NRW jedoch zu Schauern kommen.

Die Maximaltemperaturen sinken am Donnerstag und Freitag leicht auf etwa 27 Grad. Es bleibe aber niederschlagsfrei und «sommerlich warm», so die Meteorologin. Gegen Ende der Woche steigen die Temperaturen wieder an. «Wir rechnen ab Sonntag mit einem zweiten Hitze-Schub», sagte die Meteorologin. In der kommenden Woche sei eine Hitzewelle über mehrere Tage zu erwarten. Die Temperaturen könnten bereits am Montag auf 34 Grad klettern.