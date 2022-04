Mix aus Sonne und Wolken in Nordrhein-Westfalen

Offenbach (dpa/lnw)

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet in den kommenden Tagen ein Mix aus Sonne und Wolken. Am Mittwoch ist es zunächst heiter, danach bilden sich ein paar Quellwolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Es bleibt meist trocken. Über dem Bergland kann es im Tagesverlauf einzelne, kurze Schauer geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad, in Hochlagen bei 12 bis 14 Grad.

Von dpa