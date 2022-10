Mix aus Wolken und Regen für die restliche Woche erwartet

Essen (dpa/lnw)

Nach einem nebligen Morgen und Vormittag erwartet die Menschen in NRW am Mittwoch ein blauer Himmel. Die Maximaltemperaturen liegen zwischen 14 und 18 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht auf Donnerstag soll es mitunter wolkig und neblig, aber trocken bleiben. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 4 Grad ab. In Tallagen des Sauerlandes sinken die Temperaturen auf unter 0 Grad ab und es kann lokal zu Frost in Bodennähe kommen.

Von dpa