Mönchengladbach spielt gegen ukrainische Nationalelf

Mönchengladbach (dpa)

Borussia Mönchengladbach hat die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft zum ersten Spiel seit Beginn des Krieges in deren Heimat eingeladen. Das Team trifft in der Vorbereitung auf die Playoffs zur Weltmeisterschaft am 11. Mai auf die Bundesligamannschaft von Trainer Adi Hütter.

