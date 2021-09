Mönchengladbach verleiht Quizera nach Portugal

Borussia Mönchengladbach hat den 19 Jahre alten Famana Quizera für ein Jahr an den portugiesischen Zweitligisten Academico Viseu verliehen. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, beinhaltet die Vereinbarung beider Clubs eine Kaufoption für den Offensivspieler. Quizera war im Sommer 2018 aus der Jugendabteilung von Benfica Lissabon nach Mönchengladbach gewechselt. Zum Ende der Saison 2019/20 hatte er siebenmal im Bundesliga-Kader gestanden, war aber nicht zum Einsatz gekommen. In dieser Saison bestritt er einen Großteil der Vorbereitung, schaffte es jedoch nicht in den endgültigen Profikader.