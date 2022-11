Mönchengladbach verzichtet auf Trainingslager im Winter

Mönchengladbach (dpa)

Borussia Mönchengladbach verzichtet in diesem Winter auf ein Trainingslager. Der Fußball-Bundesligist werde in der WM-Pause «Anfang, Mitte Dezember» das Mannschaftstraining wieder aufnehmen. Das sagte Trainer Daniel Farke am Montag. Wegen der unterschiedlichen Belastung der WM-Teilnehmer, Nicht-WM-Fahrer und aktuell kaum belasteten Ergänzungsspieler im Kader kündigte Farke eine «sehr, sehr individuell gestaltete trainingsfreie Zeit» mit entsprechenden Trainingsplänen an.

Von dpa