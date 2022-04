Mönchengladbacher Lebensmittelmarkt wegen Feuers geräumt

Verletzt wurde niemand. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte eine Frau Flammen und Rauch an der Gebäuderückseite entdeckt und Alarm geschlagen. Zufällig befanden sich zehn Polizeibeamte in unmittelbarer Nähe. Sie räumten sofort den Markt und setzten mehrere Feuerlöscher zur Brandbekämpfung ein. Das verlangsamte die Ausbreitung der Flammen. Dennoch fraß sich der Brand in den Dachstuhl des Marktes. Erst nach Eintreffen der Feuerwehr konnte er gelöscht werden. Da der Lebensmittelmarkt zu keiner Zeit verrauchte, entstand an den Lebensmitteln kein Schaden.