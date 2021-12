Mönchengladbachs Ginter schließt Wechsel im Winter nicht aus

Sinsheim (dpa)

Ex-Weltmeister Matthias Ginter hält einen Abschied von Borussia Mönchengladbach in diesem Winter nicht für ausgeschlossen. «Ganz ausschließen kann man nichts», sagte der Innenverteidiger nach dem 1:1 (1:0) am Samstag in der Fußball-Bundesliga bei der TSG Hoffenheim im TV-Sender Sky.

Von dpa