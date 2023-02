Monacos Leihgabe Nübel «grundsätzlich offen für alles»

Leverkusen (dpa)

Die Zukunft von Bayern Münchens Leihgabe Alexander Nübel ab Sommer ist komplett offen. «Wir werden sehen, was im Sommer passiert und was für mich am besten ist. Grundsätzlich bin ich offen für alles», sagte der 26-Jährige nach dem 3:2 mit der AS Monaco im Play-off-Hinspiel der Europa League bei Bayer Leverkusen.

Von dpa