Montage an neuer A1-Rheinbrücke in Leverkusen geht weiter

Leverkusen (dpa/lnw)

Am Neubau der A1-Rheinbrücke in Leverkusen hat am Dienstag die Montage zweier tonnenschwerer Stahlbauteile begonnen. Nachdem bereits Anfang März rechtsrheinisch mit der Stahlmontage für die neue Rheinbrücke begonnen wurde, startete jetzt auch linksrheinisch die Montage. Die jeweils 170 Tonnen schweren Bauteile sind per Schiff angeliefert worden und werden laut Autobahn GmbH des Bundes im Laufe des Tages mit einem Kran aus dem Schiff in die richtige Position gehoben und dort dann montiert.

