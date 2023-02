Mordkommission: 83-Jähriger offenbar umgebracht

Mitarbeiter eines Pflegedienstes hätten die Leiche des Mannes in dessen Wohnung entdeckt, teilte die Polizei in Aachen am Montag mit. Das Polizeipräsidium richtete eine Mordkommission ein. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauerten an. Die Leiche sei bereits am Freitag entdeckt worden. Einzelheiten wurden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt.