Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

In der Nähe des Stadtteils Elberfeld in Wuppertal ist am Montagabend ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Aus bisher unbekannten Gründen sei der Mann mit seinem Gefährt auf der Straße ins Schlingern geraten und in der Folge gegen eine Verkehrsinsel geprallt, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Bei dem Unfall zog sich der Mann den Angaben zufolge eine schwere Verletzung am Unterschenkel zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.