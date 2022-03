Motorradfahrer kracht in Auto und stirbt

St. Augustin (dpa/lnw)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer in St. Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) tödlich verletzt worden. Der 38-Jährige wurde zunächst am Unfallort durch den Rettungsdienst reanimiert, im Krankenhaus konnte jedoch nur noch sein Tod festgestellt werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Von dpa