Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf A31

Auf der Autobahn 31 bei Gronau im Münsterland ist ein Motorradfahrer gestürzt und noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen gestorben. Nach ersten Erkenntnissen habe der 31-Jährige am Mittwochabend aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad verloren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann aus Frankfurt war demnach in Fahrtrichtung Emden unterwegs, als er auf die Seite stürzte, quer über die Fahrbahn rutschte und gegen die Leitplanke prallte. Andere Fahrzeuge seien an dem Unfall nicht beteiligt gewesen.