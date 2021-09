Motorradfahrer stirbt nach Zusammenprall mit Auto

Ein Motorradfahrer ist zwischen Herford und Bielefeld beim Zusammenprall mit einem Auto ums Leben gekommen. Der 57-Jährige wurde am Samstag so schwer verletzt, dass er trotz des Einsatzes von Ersthelfern noch an der Unfallstelle starb. Eine 58-jährige Autofahrerin sei an einer Einmündung auf die Hauptstraße eingebogen und dabei mit dem Motorradfahrer zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt.