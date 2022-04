Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, wollte ein 82 Jahre alter Autofahrer von der A40 kommend abbiegen und übersah dabei nach bisherigem Ermittlungsstand offensichtlich den Motorradfahrer, der in Richtung Kerken unterwegs war. Beide stießen zusammen. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei am Sonntagnachmittag so schwer, dass er trotz versuchter Wiederbelebung noch an der Unfallstelle starb.