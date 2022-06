Motorradrennen mit gestohlenem Roller: Fahrer verletzt

Köln (dpa/lnw)

Bei einem illegalen Motorradrennen mit einem Roller-Fahrer in der Kölner Neustadt-Süd hat sich in der Nacht zum Montag ein 22-Jähriger beim Sturz mit seiner Maschine schwer verletzt. Neben dem Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens wird dem jungen Mann vorgeworfen, mit dem nicht für den Straßenverkehr zugelassenen Motorrad, das zudem gestohlene Kennzeichen hatte, unterwegs gewesen zu sein. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll auch ein Unbekannter auf einem Motorroller beteiligt gewesen sein.

